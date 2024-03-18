Які автомобілі задекларували голови апеляційних судів.

Видання «Слово і діло» продовжує вивчати декларації політиків та чиновників. Журналісти дізналися, якими автомобілями станом на 2022 рік користувалися голови обласних апеляційних судів та члени їхніх сімей.

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Найбільше автомобілів у сім'ї голови Житомирського апеляційного суду Юрія Жизнєвського. Особисто він володіє двома Toyota (LC 200 2018 року випуску та LC 150 2010 року), Nissan Micra (2008 року випуску), ВАЗ 2121 (1990 рік), ЛУАЗ 3967 (1986 рік), а також ГАЗ 69 (1968 рік). Його дружина має Toyota RAV-4 (2013 року випуску) і Volkswagen Pointer (2006 року).

У власності голови Миколаївського апеляційного суду Миколи Міняйла три автомобілі: Toyota RAV-4 (2020 рік випуску), Honda CR-V 2/0 (2012 рік) та ВАЗ 21061 (1990 рік). Члени його сім'ї автомобілів не мають.

Володимир Рунов, який керує Сумським апеляційним судом, володіє двома автомобілями Nissan Juke (2019 рік випуску) та Rogue SV AWD (2015 рік). Також, згідно з декларацією, за договором він може використовувати ВАЗ 21011 (1980 рік).

Голова Харківського апеляційного суду Олена Грошева володіє автомобілями Lexus RX300 (2021 рік випуску), Hyundai Accent RBK (2018 рік).

Голова Черкаського апеляційного суду Юрій Сіренко задекларував два автомобілі, що перебувають у його власності: BMW X5 (2022 року випуску) та Mazda 6 (2007 рік).

Ярослав Головачов, голова Київського апеляційного суду, задекларував автомобіль BMW X5 (2018 року випуску), яким він має право користуватись за договором (безкоштовно). Крім того, він та його дружина на підставі усної домовленості мають право користуватися автомобілем Mercedes Benz GLS 400 (2020 року випуску).

Валерій Драний з Кропивницького апеляційного суду, згідно з декларацією, не має автомобілів безпосередньо у власності, але за договором він може використовувати Hyundai Azera (2013 рік випуску). Його дружина володіє Volkswagen Tiguan 2014 випуску.

Голова Львівського апеляційного суду Василь Головатий задекларував своє авто Toyota LC Prado (2019 рік випуску), а також Audi A3 (2015 року), що належить дочці.

Голова Вінницького апеляційного суду Сергій Медвецький їздить на Lexus ES350 (2017 року випуску), а його дружина користується Nissan Rogue 2020 року (право користування).

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін задекларував Honda Civic (2008 року випуску), голова апеляційного суду у Херсоні Олександр Коровайко – Volkswagen Touareg (2021 рік), голова Чернівецького апеляційного суду Валерій Марчук – Toyota RAV-4 (2019 рік), голова Чернігівського суду Геннадій Салай – Suzuki Vitara (2018 рік). У членів їхніх сімей автомобілів немає.

Голова Рівненського апеляційного суду Олег Полюхович у власності автомобіля не має (тільки причіп), на його дружину задекларовано Mazda CX-5 (2021 рік випуску).

У спільній власності сім'ї голови Тернопільського апеляційного суду Богдана Гірського знаходиться автомобіль Nissan X-TRAIL (2017 рік випуску). Родина Богдана Гриновецького, голови Івано-Франківського апеляційного суду, також спільно, володіє Volkswagen Tiguan (2021 рік).

Голова Запорізького апеляційного суду Валерій Бєлка їздить на Toyota Camry (2012 рік випуску), а його дружина – на Lada 212140 (2018 рік).

Віктор Гапончук (Волинський апеляційний суд) користується автомобілем Mitsubishi Outlander 2.0 (2013 року випуску), офіційно він не перебуває у його власності. Дружина володіє Toyota RAV-4 (2020 рік).

У власності судді Андрія Гапонова (Донецький суд) знаходиться Suzuki SX4 (2012 рік випуску), у його дружини – Suzuki NEW SX4 (2019).

Голова Закарпатського апеляційного суду Ганна Фазикош у власності автомобілів не має, але користується Skoda Kodiaq Style 2.0 2020 року випуску.

Дружина голови Одеського апеляційного суду володіє автомобілем Volkswagen Golf (2012 року випуску), а чоловікові Григорію Колеснікову віддала у безкоштовне користування Audi Q3 (2020 рік).

Тетяна Спірідонова, голова Хмельницького апеляційного суду, володіє Toyota RAV-4 (2021 року випуску). Її чоловік безкоштовно користується Volkswagen Golf (1979). Крім того, сім'я за домовленістю може безкоштовно користуватися Mercedes Benz C180 (1995).

Єдина родина без автомобілів взагалі – у голови Дніпровського апеляційного суду Наталії Деркач.