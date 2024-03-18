Какие автомобили задекларировали главы апелляционных судов.

Издание "Слово и дело" продолжает изучать декларации политиков и чиновников. Журналисты узнали, какими автомобилями по состоянию на 2022 год пользовались главы областных апелляционных судов и члены их семей.

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Больше всего автомобилей в семье председателя Житомирского апелляционного суда Юрия Жизневского. Лично он владеет двумя Toyota (LC 200 2018 года выпуска и LC 150 2010 года), Nissan Micra (2008 года выпуска), ВАЗ 2121 (1990 год), ЛУАЗ 3967 (1986 год), а также ГАЗ 69 (1968 год). Его жена имеет Toyota RAV-4 (2013 года выпуска) и Volkswagen Pointer (2006 года).

В собственности председателя Николаевского апелляционного суда Николая Миняйло три автомобиля: Toyota RAV-4 (2020 год выпуска), Honda CR-V 2/0 (2012 год) и ВАЗ 21061 (1990 год). Члены его семьи автомобилей не имеют.

Владимир Рунов, который руководит Сумским апелляционным судом, владеет двумя автомобилями Nissan Juke (2019 год выпуска) и Rogue SV AWD (2015 год). Также, согласно декларации, по договору он может использовать ВАЗ 21011 (1980 год).

Председатель Харьковского апелляционного суда Елена Грошева владеет автомобилями Lexus RX300 (2021 год выпуска), Hyundai Accent RBK (2018 год).

Председатель Черкасского апелляционного суда Юрий Сиренко задекларировал два автомобиля, находящихся в его собственности: BMW X5 (2022 года выпуска) и Mazda 6 (2007 год).

Ярослав Головачев, председатель Киевского апелляционного суда, задекларировал автомобиль BMW X5 (2018 года выпуска), которым он имеет право пользоваться по договору (бесплатно). Кроме того, он и его жена на основании устной договоренности имеют право пользоваться автомобилем Mercedes Benz GLS 400 (2020 года выпуска).

Валерий Драный с Кропивницкого апелляционного суда, согласно декларации, не имеет автомобилей непосредственно в собственности, но по договору он может использовать Hyundai Azera (2013 год выпуска). Его жена владеет Volkswagen Tiguan 2014 года выпуска.

Председатель Львовского апелляционного суда Василий Головатый задекларировал свое авто Toyota LC Prado (2019 год выпуска), а также Audi A3 (2015 года), принадлежащий дочери.

Председатель Винницкого апелляционного суда Сергей Медвецкий ездит на Lexus ES350 (2017 года выпуска), а его жена пользуется Nissan Rogue 2020 года (право пользования).

Председатель Полтавского апелляционного суда Сергей Галенкин задекларировал Honda Civic (2008 года выпуска), председатель апелляционного суда в Херсоне Александр Коровайко – Volkswagen Touareg (2021 год), председатель Черновицкого апелляционного суда Валерий Марчук – Toyota RAV-4 (2019 год), председатель Черниговского суда Геннадий Салай – Suzuki Vitara (2018 год). У членов их семей автомобилей нет.

Председатель Ровенского апелляционного суда Олег Полюхович в собственности автомобиля не имеет (только прицеп), на его жену задекларировано Mazda CX-5 (2021 год выпуска).

В совместной собственности семьи председателя Тернопольского апелляционного суда Богдана Горного находится автомобиль Nissan X-TRAIL (2017 год выпуска). Семья Богдана Гриновецкого, председателя Ивано-Франковского апелляционного суда, также совместно, владеет Volkswagen Tiguan (2021 год).

Председатель Запорожского апелляционного суда Валерий Белка ездит на Toyota Camry (2012 год выпуска), а его жена – на Lada 212140 (2018 год).

Виктор Гапончук (Волынский апелляционный суд) пользуется автомобилем Mitsubishi Outlander 2.0 (2013 года выпуска), официально он не находится в его собственности. Жена владеет Toyota RAV-4 (2020 год).

В собственности судьи Андрея Гапонова (Донецкий суд) находится Suzuki SX4 (2012 год выпуска), у его жены – Suzuki NEW SX4 (2019).

Председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош в собственности автомобилей не имеет, но пользуется Skoda Kodiaq Style 2.0 2020 года выпуска.

Жена председателя Одесского апелляционного суда владеет автомобилем Volkswagen Golf (2012 года выпуска), а мужу Григорию Колесникову отдала в бесплатное пользование Audi Q3 (2020 год).

Татьяна Спиридонова, председатель Хмельницкого апелляционного суда, владеет Toyota RAV-4 (2021 года выпуска). Ее муж бесплатно пользуется Volkswagen Golf (1979). Кроме того, семья по договоренности может бесплатно пользоваться Mercedes Benz C180 (1995).

Единственная семья без автомобилей вообще – у председателя Днепровского апелляционного суда Натальи Деркач.