Офіційний візит президента Туреччини запам’ятається киянам надовго – такого шикарного кортежу столиця не бачила вже кілька років.

До Києва приїхав президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Столицею його автомобіль пересувався у складі немаленького кортежу. Відео зафільмували журналісти і воно набирає популярності в інтернеті.

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Загалом кортеж Ердогана налічував 30 авто. Сам президент Туреччини пересувався на броньованому Mercedes-Maybach S-Class, причому у машини було два двійники. Також Ердогана супроводжувала охорона Volkswagen Multivan. У кортежі можна побачити і українські Volkswagen Passat, а також Mitsubishi Outlander PHEV патрульної поліції.