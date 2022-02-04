Официальный визит президента Турции запомнится киевлянам надолго – такого шикарного кортежа и масштаба перекрытия улиц столица не видела уже несколько лет.

В Киев приехал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По столице его автомобиль передвигался в составе большого кортежа. Видео сняли журналисты и оно набирает популярность в интернете.

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Всего кортеж Эрдогана насчитывал 30 авто. Сам президент Турции передвигался на бронированном Mercedes-Maybach S-Class, причем у машины было два двойника. Также Эрдогана сопровождала охрана Volkswagen Multivan. В кортеже можно увидеть и украинские Volkswagen Passat, а также Mitsubishi Outlander PHEV патрульной полиции.