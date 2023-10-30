Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу триває: дорожники завершили монтаж балок.

Цими вихідними підрядна організація здійснила монтаж 28 балок прогонової будови шляхопроводу.

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Сьогодні ж монтують плити незйомної опалубки. Це дасть можливість улаштувати монолітну плиту на шляхопроводі. Рух транспорту підмостовим простором планується відновити вже 31 жовтня.

Усунення наслідків надзвичайної ситуації, що відбулася на шляхопроводі 30 вересня, здійснювалося коштом підрядної організації. Компанія-підрядник повідомила, що рух мостом буде відкрито вже в цьому році.