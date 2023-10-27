Реконструкція Дегтярівського шляхопроводу триває. Для забезпечення виконання робіт рух транспорту на цій ділянці зупиняють, організувавши об’їзд.

У межах реконструкції Дегтярівського шляхопроводу з 28 жовтня до 1 листопада буде перекрито рух транспорту підмостовим простором на примиканні вулиці Олександра Довженка з вулицею Олени Теліги. Про це інформує комунальна корпорація «Київавтодор».

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На час перекриття рух розв’язкою організовано за принципом турбіни. Проїзд забезпечено в усі напрямки, працюють тимчасові світлофори. «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить врахувати зміни під час планування маршруту.

Нагадаємо, що 30 вересня під час монтажних робіт одна з балок впала, зачепивши шість сусідніх. «Стався ефект доміно, і всі вони зрештою впали під своєю вагою 37 т», – розповів на своїй Facebook-сторінці очевидець події, інфраструктурний блогер Павло Авдокушин.

Компанія-підрядник повідомила, що рух мостом буде відкрито вже в цьому році.