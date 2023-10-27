Реконструкция Дегтяровского путепровода продолжается. Для обеспечения выполнения работ движение транспорта на этом участке останавливают, организовав объезд.

В рамках реконструкции Дегтяровского путепровода с 28 октября по 1 ноября будет перекрыто движение транспорта подмостовым пространством на примыкании улицы Александра Довженко с улицей Елены Телиги. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

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На момент перекрытия движение по развязке организовано по принципу турбины. Проезд обеспечен по всем направлениям, работают временные светофоры. «Киевавтодор» извиняется за временные неудобства и просит учесть изменения при планировании маршрута.

Напомним, что 30 сентября во время монтажных работ одна из балок упала, зацепив шесть соседних. «Произошел эффект домино, и все они упали под своим весом 37 т», – рассказал на своей Facebook-странице очевидец события, инфраструктурный блоггер Павел Авдокушин.

Компания-подрядчик сообщила, что движение по мосту будет открыто уже в этом году.