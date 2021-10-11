С сегодняшнего дня и до конца недели проезд по улице Владимирский проезд будет перекрыт в связи с показом военной техники. Мероприятие проходит по случаю Дня защитника Украины.

С 21:00 11 октября до 24:00 17 октября перекроют движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской) в связи с показом военной техники.

Читайте также: Киевлян заставят платить за парковку возле собственных домов

С 13 до 17 октября 2021 года на Михайловской площади и Владимирском проезде продлится статичный показ современных образцов вооружения и военной техники сил безопасности и обороны.

По информации Управления патрульной полиции в г. Киеве, в связи с этим событием с 21:00 11 октября до 24:00 17 октября будет перекрыто движение на Владимирском проезде (от улицы Малой Житомирской до улицы Михайловской).