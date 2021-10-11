Відсьогодні і до кінця тижня проїзд по вулиці Володимирський проїзд буде перекрито у зв’язку з із показом військової техніки. Захід відбувається з нагоди Дня захисника України

Із 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня перекриють рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської) у зв’язку із показом військової техніки.

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Із 13 до 17 жовтня 2021 року на Михайлівській площі та Володимирському проїзді триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки і оборони.

За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві, у зв’язку із цією подією з 21:00 11 жовтня до 24:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).