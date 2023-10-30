Реконструкция Дегтяровского путепровода продолжается: дорожники уже завершили монтаж балок.

В эти выходные подрядная организация осуществила монтаж 28 балок пролетного строения путепровода.

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Сегодня же монтируют плиты несъемной опалубки. Это позволит устроить монолитную плиту на путепроводе. Движение транспорта под мостовым пространством планируется возобновить уже 31 октября.

Устранение последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей на путепроводе 30 сентября, осуществлялось на средства подрядной организации. Компания-подрядчик сообщила, что движение по мосту будет открыто уже в этом году.