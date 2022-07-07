Чиновники продовжують штрафувати українські АЗС. Так Держпродспоживслужба вживає санкції до АЗС на Дніпропетровщині.

Станом на 4 липня ГУ Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області завершило перевірки 26 АЗС. Про це повідомляє прес-служба контролюючого органу.

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При цьому порушень не виявили лише на 5-ти з них. Ще на 32 заправках триває перевірка. “Сума застосованих адміністративно-господарських санкцій за результатами перевірок АЗС становить 765,6 тисячі гривень, зокрема необґрунтовано отримана виручка – 178,8 тисячі гривень, штрафи – 586,8 тисячі гривень”, — йдеться у повідомлені.

Окрім цього, 5 осіб притягли до адміністративної відповідальності на суму 14,4 тисячі гривень.