Чиновники продолжают штрафовать украинские АЗС. Так Госпродпотребслужба принимает санкции к АЗС на Днепропетровщине.

По состоянию на 4 июля ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области завершило проверки 26 АЗС. Об этом сообщает пресс-служба контролирующего органа.

Читайте также: Налоговая продолжает штрафовать АЗС во время военного положения

При этом нарушений не выявили лишь на 5-ти из них. Еще на 32 заправках продолжается проверка. "Сумма примененных административно-хозяйственных санкций по результатам проверок АЗС составляет 765,6 тысячи гривен, в том числе необоснованно полученная выручка – 178,8 тысячи гривен, штрафы – 586,8 тысячи гривен”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, 5 человек привлекли к административной ответственности на сумму 14,4 тысячи гривен.