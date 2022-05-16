Поліцейські, як і раніше, патрулюватимуть на мотоциклах Suzuki SV650 минулого покоління.

Про появу мотопатруля на дорогах столиці попередив перший заступник начальника департаменту Олексій Білошицький.

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“Патрульні на мотоциклах мобільні, швидко прибувають у важкодоступні місця, легко пересуваються через затори. Все це робить їх ефективнішими під час опрацювання певних викликів, затримання правопорушників, які намагаються втекти тощо”, – написав Олексій Білошицький.