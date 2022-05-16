Полицейские как и раньше будут патрулировать на мотоциклах Suzuki SV650 прошлого поколения.

О появлении мотопатруля на дорогах столицы предупредил первый заместитель начальника департамента Алексей Билошицкий.

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Патрульные на мотоциклах мобильны, быстро прибывают в труднодоступные места, легко передвигаются через пробки. Все это делает их более эффективными при проработке определенных вызовов, задержании правонарушителей, которые пытаются скрыться и т.д.”, – написал Алексей Билошицкий.