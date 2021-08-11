У Київській області тимчасово перекрили ділянку траси М-06 через будівництво розв‘язки.

На дорозі М-06 Київ – Чоп поблизу Стоянки (км 21+767) будують транспортну розв'язку. На даному етапі будівництва підрядник розпочав бетонування прогонової будови. Через це 11-13 серпня буде частково закрита смуга для руху автотранспорту у напрямку м. Львів.

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"Завершено роботи з влаштування тимчасових стійок, опалубки, влаштвано арматурний каркас на прогоновій будові естакади №2. Наступний етап - бетонування. Кран, бетононасос та бетонозмішувач - вся ця важка будівельна техніка буде розміщена на проїзній частині для проведення будівельних робіт", - повідомляють в Укравтодорі.

"М-06 Київ – Чоп км 21+767 (Стоянка) - правий проїзд у напрямку Львова буде закрито на період 11 (з 6:00) до 13 серпня (17:00). Рух в обох напрямках буде здійснюватись по лівому проїзду. На період обмеження руху підрядником будуть встановлені попереджувальні тимчасові знаки, згідно погодженої схеми. Радимо водіям та перевізникам врахувати інформацію вище та перепрошуємо за тимчасові незручності", сказано в повідомленні.