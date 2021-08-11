В Киевской области временно перекрыли участок трассы М-06 из-за строительства развязки.

На дороге М-06 Киев – Чоп возле Стоянки (км 21+767) строят транспортную развязку. На данном этапе строительства подрядчик начал бетонирования пролетного строения. Поэтому 11-13 августа будет частично закрыта полоса для движения автотранспорта в направлении г. Львов.

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"Завершены работы по устройству временных стоек, опалубки, собран арматурный каркас на пролетных строениях эстакады №2. Следующий этап – бетонирование. Кран, бетононасос и бетоносмеситель – вся эта тяжелая строительная техника будет размещена на проезжей части для проведения строительных работ", – сообщают в Укравтодоре.

"М-06 Киев – Чоп км 21 767 (Стоянка) – правый проезд в направлении Львова будет закрыт на период 11 (с 6:00) до 13 августа (17:00). Движение в обоих направлениях будет осуществляться по левому проезду. На период ограничения движения подрядчиком будут установлены предупредительные временные знаки, согласно согласованной схемы. Советуем водителям и перевозчикам учесть информацию выше и приносим извинения за временные неудобства", – говорится в сообщении.