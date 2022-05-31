Гуртовий ринок дизельного пального подає сигнали стабілізації. Вже можна говорити про появу значно більшої кількості пального, але до повного задоволення потреб ще далеко.

Гуртова ціна на дизельне пальне утримувалась у середньому на позначці 65 грн/л, а діапазон пропозицій залишався в межах 54-69 грн/л. Така ситуація тримається на гуртовому ринку вже протягом трьох тижнів, інформують у Консалтинговій групі "А-95".

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У південних областях ДП пропонувалось у межах 55-65 грн/л (ресурс Євро-5). Зазначимо, що в цьому регіоні також з’явилися пропозиції дизельного пального Євро-3 за 55 грн/л.

У свою чергу низка трейдерів минулого тижня збирали передоплату на нові постачання ДП, вартість таких пропозицій перебувала в діапазоні 50-52 грн/л. Разом із тим один із "південних" трейдерів анонсував червневі постачання на умовах передоплати за цінами 43-45 грн/л.

Пропозиція дизеля в західному регіоні перебувала у досить широкому діапазоні цін — 54-62 грн/л, а подекуди зустрічались пропозиції за 64 грн/л. При цьому в регіоні ресурс можна було придбати як автонормами, так і вагонними партіями. Вартість останніх була на рівні 64 000 грн/т.

Дизель у північних областях торгується в межах 61-65 грн/л. При цьому кількість пропозицій доволі обмежена.

"Наш ресурс, який дійшов з порту в Європі, було продано за 2-3 дні за 61-62 грн/л, нових партій поки що немає", — заявив один із трейдерів.

Найвищий рівень цін традиційно був у центральних і східних регіонах країни. Тут ціновий діапазон становив 65-70 грн/л, а подекуди зустрічаються й пропозиції за 75 грн/л.

Ситуація на гуртовому ринку залишається напруженою через обмеженість каналів постачання ДП і підвищений попит. Хоча деякі гуртові оператори ринку вже призвичаїлись до такого ведення бізнесу й налаштували нові логістичні моделі постачання ресурсу. Частина трейдерів сподівається на зниження "дизельного" попиту у зв’язку із завершенням посівних робіт аграріями. Проте з кожним днем ближчають жнива.