Оптовый рынок дизельного топлива подает сигналы стабилизации. Уже можно говорить о появлении большего количества топлива, но до полного удовлетворения еще далеко.

Оптовая цена на дизельное топливо удерживалась в среднем на отметке 65 грн/л, а диапазон предложений оставался в пределах 54 – 69 грн/л. Такая ситуация держится на оптовом рынке уже в течение трех недель, информируют в Консалтинговой группе "А-95".

Читайте также: Почему государственная сеть АЗС не улучшит ситуацию на рынке топлива

В южных областях ДТ предлагалось в пределах 55 – 65 грн/л (ресурс Евро-5). Отметим, что в этом регионе также появились предложения дизельного топлива Евро-3 за 55 грн/л.

В свою очередь ряд трейдеров на прошлой неделе собирали предоплату на новые поставки ДТ, стоимость таких предложений находилась в диапазоне 50 – 52 грн/л. Вместе с тем один из "южных" трейдеров анонсировал июньские поставки на условиях предоплаты по ценам 43 – 45 грн/л.

Предложение дизеля в западном регионе находилась в весьма широком диапазоне цен — 54 – 62 грн/л, а кое-где встречались предложения по 64 грн/л. При этом в регионе ресурс можно было приобрести как автонормами, так и вагонными партиями. Стоимость последних была на уровне 64 000 грн/т.

Дизель в северных областях торгуется в пределах 61 – 65 грн/л. При этом количество предложений довольно ограничено.

"Наш ресурс, который дошел из порта в Европе, был продан за 2 – 3 дня за 61 – 62 грн/л, новых партий пока нет", — заявил один из трейдеров.

Самый высокий уровень цен традиционно был в центральных и восточных регионах страны. Здесь ценовой диапазон составлял 65 – 70 грн/л, а кое-где встречаются и предложения за 75 грн/л.

Ситуация на оптовом рынке остается напряженной из-за ограниченности каналов поставки ДТ и повышенного спроса. Хотя некоторые оптовые операторы рынка уже привыкли к такому ведению бизнеса и настроили новые логистические модели поставки ресурса. Часть трейдеров надеется на снижение "дизельного" спроса в связи с завершением посевных работ аграриями. Однако с каждым днем близится жатва.