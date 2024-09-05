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На індивідуальних номерах можна розмістити навіть власний графічний елемент

Замовити графічний елемент на індивідуальних номерних знаках можна при особистому зверненні у сервісних центрах МВС.
Як розмістити власний графічний елемент на індивідуальних номерах - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Як розмістити власний графічний елемент на індивідуальних номерах

Євген Гудущан
logo6 вересня, 13:25
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До одного з сервісних центрів МВС Києва завітали представники громадської організації. Вони скористалися послугою із замовлення індивідуальних номерних знаків із додаванням графічного елементу – логотипу організації.

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Замовити графічний елемент на індивідуальних номерних знаках можна у сервісних центрах МВС при особистому зверненні. При цьому потрібно надати макет графічного зображення.

Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків:

  • 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
  • 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
  • 500 грн — графічний елемент;
  • 204,00 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);
  • 92,40 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).

Вартість логістичних витрат ДП «ІНФОТЕХ» — доставка на відділення «Нової Пошти» — 500 грн.

Після отримання індивідуального номерного знака потрібно перереєструвати авто у будь-якому зручному сервісному центрі МВС.

Замовити індивідуальний номерний знак без графічного елементу можна також онлайн у Кабінеті водія.

#Поради #Реєстрація авто #Автомобілісту