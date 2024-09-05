На індивідуальних номерах можна розмістити навіть власний графічний елемент

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Як розмістити власний графічний елемент на індивідуальних номерах
До одного з сервісних центрів МВС Києва завітали представники громадської організації. Вони скористалися послугою із замовлення індивідуальних номерних знаків із додаванням графічного елементу – логотипу організації.
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Замовити графічний елемент на індивідуальних номерних знаках можна у сервісних центрах МВС при особистому зверненні. При цьому потрібно надати макет графічного зображення.
Вартість послуги виготовлення індивідуальних номерних знаків:
- 300 грн — три символи (мінімальне замовлення);
- 90 грн — кожний наступний (до восьми символів);
- 500 грн — графічний елемент;
- 204,00 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для авто);
- 92,40 грн — вартість спецпродукції (номерних знаків для мотоцикла).
Вартість логістичних витрат ДП «ІНФОТЕХ» — доставка на відділення «Нової Пошти» — 500 грн.
Після отримання індивідуального номерного знака потрібно перереєструвати авто у будь-якому зручному сервісному центрі МВС.
Замовити індивідуальний номерний знак без графічного елементу можна також онлайн у Кабінеті водія.