На индивидуальных номерах можно разместить даже собственный графический элемент

ФОТО: Главный сервисный центр МВД|
Как разместить собственный графический элемент на индивидуальных номерах
Один из сервисных центров МВД Киева посетили представители общественной организации. Они воспользовались услугой по заказу индивидуальных номерных знаков с добавлением графического элемента – логотипа организации.
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Заказать графический элемент на индивидуальных номерных знаках можно в сервисных центрах МВД при личном обращении. При этом нужно предоставить макет графического изображения.
Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков:
- 300 грн - три символа (минимальный заказ);
- 90 грн - каждый последующий (до восьми символов);
- 500 грн - графический элемент;
- 204,00 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);
- 92,40 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).
Стоимость логистических расходов ДП "ИНФОТЕХ" - доставка на отделение "Новой Почты" - 500 грн.
После получения индивидуального номерного знака нужно перерегистрировать авто в любом удобном сервисном центре МВД.
Заказать индивидуальный номерной знак без графического элемента можно также онлайн в Кабинете водителя.