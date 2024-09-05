На индивидуальных номерах можно разместить даже собственный графический элемент

Один из сервисных центров МВД Киева посетили представители общественной организации. Они воспользовались услугой по заказу индивидуальных номерных знаков с добавлением графического элемента – логотипа организации.

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Заказать графический элемент на индивидуальных номерных знаках можно в сервисных центрах МВД при личном обращении. При этом нужно предоставить макет графического изображения.

Стоимость услуги изготовления индивидуальных номерных знаков:

300 грн - три символа (минимальный заказ);

90 грн - каждый последующий (до восьми символов);

500 грн - графический элемент;

204,00 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

92,40 грн - стоимость спецпродукции (номерных знаков для мотоцикла).

Стоимость логистических расходов ДП "ИНФОТЕХ" - доставка на отделение "Новой Почты" - 500 грн.

После получения индивидуального номерного знака нужно перерегистрировать авто в любом удобном сервисном центре МВД.

Заказать индивидуальный номерной знак без графического элемента можно также онлайн в Кабинете водителя.