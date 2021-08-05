Олександр Вітченко з селища Велика Рогань на Харківщині разом з друзями та сином зібрав всюдихід, використавши кузов "дев'ятки", мотор BMW та раму від УАЗ.

Збирати машину Олександр почав два місяці тому, щоб кататися бездоріжжям. Автомобіль він називає "маленькою звірюгою".

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Кузов для машини подарував сусід, раму взяли зі старого УАЗа. На запчастини, яких не вистачало, витратив близько чотирьох тисяч гривень, розповів Олександр.

"Це кузов з тієї рами, на яку ми поставили "дев'ятку". Чому захотілося це переробити — бо в УАЗі немає склопідйомника, тут тільки кватирки. Доводилося знімати рамку повністю. Але коли потрапляєш у багнюку, ти ж не можеш зачинити вікно", — зазначив чоловік.

Переробляти автівки Вітченко почав п'ять років тому. Тоді заснував клуб "Трактористи. Рогань". "Любимо просто відпочити, покататися — лісом, ярами, у бруді. Аж до того, що виїхати десь недалеко, зламати там кілька машин в одній калюжі", — зауважив водій.

Водію допомагав семирічний син Сашко. "Він з чотирьох років знав, що таке домкрат і як їм користуватися", — розповів Олександр.

На всюдиході вже виїжджали із Сашком у поля неподалік дому. Олександр говорить, на один виїзд, а це 80-100 кілометрів бездоріжжям, заправляє близько 15 літрів пального. "Трясе, коли стартуємо трошки — добре трясе", — розповів син Олександра. Кататися планують восени. Доти планують пофарбувати корпус і доробити бампери.