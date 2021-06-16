Велосипед сам тримає баланс і може їздити без велосипедиста, виявляючи та оминаючи перешкоди на своєму шляху. Також він може запам'ятати територію, як робот-пилосос.

Наприкінці 2019 року BMW показала сенсаційну річ – безпілотний мотоцикл. Технічна новинка під назвою Automatic Riding Assistant була створена цілою командою спеціалістів різного профілю і коштувала виробнику чимало. Умілець з Китаю зробив це самотужки, з обмеженим бюджетом і в компактнішому форматі.

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На жаль, відео не підтримує іншомовні субтитри, тому можна мало що зрозуміти з усього детального пояснення, наданого автором ролика та творцем безпілотного велосипеда. Та недарма кажуть, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути, а в нашому випадку прочитати.

Китайський інженер і заповзятий велосипедист Пен Чжиуй в описі відео каже, що витратив на цей проєкт чотири місяці, працюючи, переважно, лише вихідними.

Ми можемо бачити, що Пен використовував сенсор LIDAR та камери RGB-D, гіромеханізм, програмне забезпечення, в тому числі ним же і створене, фрезеровані та 3D-друковані деталі, компактний електромотор та літієву батарею, змусивши усе це працювати разом.