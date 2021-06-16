Велосипед сам держит баланс и может ездить без велосипедиста, проявляя и минуя препятствия на своем пути. Также он может запомнить территорию, как робот-пылесос.

В конце 2019 года BMW показала сенсационную вещь – беспилотный мотоцикл. Техническая новинка под названием Automatic Riding Assistant была создана целой командой специалистов различного профиля и порядочно обошлась производителю. Умелец из Китая сделал это самостоятельно, с ограниченным бюджетом и в компактном формате.

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К сожалению, видео не поддерживает иноязычные субтитры, поэтому можно мало что понять из всего детального объяснения, предоставленного автором ролика и создателем беспилотного велосипеда. Но недаром говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, а в нашем случае прочитать.

Китайский инженер и заядлый велосипедист Пен Чжиуй в описании видео говорит, что потратил на этот проект четыре месяца, работая, в основном, только выходные.

Мы можем видеть, что Пэн использовал сенсор LIDAR и камеры RGB-D, гиромеханизм, программное обеспечение, в том числе им же и созданное, фрезерованные и 3D-печатные детали, компактный электромотор и литиевую батарею, заставив все это работать вместе.