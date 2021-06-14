Корпорация Honda Motor объявила о создании новой фирмы под названием Ashirase, первым продуктом которой должна стать одноименная навигационная система для обуви, которая поможет ориентироваться в пространстве людям с нарушениями зрения.

Согласно Ashirase, есть довольно много слабовидящих, которым нужна помощь при ходьбе, поэтому было создано это интуитивное устройство. Honda заявляет, что стремится начать продажи устройства под названием Ashirase до марта 2023 года.

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Ashirase использует приложение для смартфона и вибрационное устройство с датчиком движения, которое крепится к ноге носителя под обувью. С помощью вибраций Ashirase сообщает пользователю, когда можно идти прямо, повернуть направо, влево или остановиться. Honda заявила, что продукт должен дать интуитивное понимание маршрута, чтобы пользователям не приходилось постоянно помнить о направлениях для более безопасной и спокойной прогулки.

Фото: сенсорный навигатор Ashirase от Honda / Honda

Стоит отметить, что наведение маршрута обеспечивается Глобальной навигационной спутниковой системой. Вибрация на ноге также обеспечивает свободу руками пользователя, что может быть использовано для других функций, таких как удержание трости.

Honda – не просто автопроизводитель. Это также технологическая компания, которая постоянно разрабатывает товары нового поколения для помощи в различных сферах жизни. Так, в прошлом году компания представила систему мониторинга слепых зон для маленьких пешеходов под названием Ropot, поскольку было зафиксировано большое количество аварий, связанных с детьми-пешеходами.