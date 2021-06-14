Корпорація Honda Motor оголосила про створення нової фірми під назвою Ashirase, першим продуктом якої повинна стати одноіменна навігаційна система для взуття, яка допоможе орієнтуватись у просторі людям з вадами зору.

За повідомленням Ashirase, існує досить багато людей із вадами зору, яким потрібна допомога під час ходьби, отже, було створено цей інтуїтивний пристрій. Honda заявляє, що прагне розпочати продажі пристрою під назвою Ashirase до березня 2023 року.

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Ashirase використовує додаток для смартфона та вібраційний пристрій із датчиком руху, який кріпиться до ноги носія під взуттям. За допомогою вібрацій Ashirase повідомляє користувачеві, коли можна йти прямо, повернути праворуч, ліворуч чи зупинитися. Honda заявила, що продукт повинен давати інтуїтивне розуміння маршруту, щоб користувачі не мусили постійно пам'ятати про напрямки для більш безпечної та спокійної прогулянки.

Фото: сенсорний навігатор Ashirase від Honda / Honda

Варто зазначити, що наведення маршруту забезпечується Глобальною навігаційною супутниковою системою. Вібрація на нозі також забезпечує свободу руками користувача, що може бути використано для інших функцій, таких як утримання тростини.

Honda – не просто автовиробник. Це також технологічна компанія, яка постійно розробляє товари нового покоління для допомоги в різних сферах життя. Так, минулого року компанія представила систему моніторингу сліпих зон для маленьких пішоходів під назвою Ropot, оскільки було зафіксовано велику кількість аварій, пов’язаних з дітьми-пішоходами.