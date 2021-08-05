Александр Витченко из поселка Большая Рогань на Харьковщине вместе с друзьями и сыном собрал вездеход, использовав кузов "девятки", мотор BMW и раму от УАЗ.

Собирать машину Александр начал два месяца назад, чтобы кататься по бездорожью. Автомобиль он называет "маленькой зверюгой".

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Кузов для машины подарил сосед, раму взяли со старого УАЗа. На запчасти, которых не хватало, потратил около четырех тысяч гривен, рассказал Александр.

"Это кузов из той рамы, на которую мы поставили "девятку". Почему захотелось это переделать – потому что в УАЗе нет стеклоподъемника, здесь только форточки. Приходилось снимать рамку полностью. Но когда попадаешь в грязь, ты же не можешь закрыть окно", – отметил мужчина.

Переделывать машины Витченко начал пять лет назад. Тогда основал клуб "Трактористы. Рогань". "Любим просто отдохнуть, покататься – по лесу, по оврагам, в грязи. Вплоть до того, что выехать где-то недалеко, сломать там несколько машин в одной луже", – отметил водитель.

Водителю помогал семилетний сын Саша. "Он с четырех лет знал, что такое домкрат и как им пользоваться", – рассказал Александр.

На вездеходе уже выезжали с Сашей в поля недалеко от дома. Александр говорит, на один выезд, а это 80-100 километров по бездорожью, заправляет около 15 литров горючего. "Трясет, когда стартуем немножко – хорошо трясет", – рассказал сын Александра. Кататься планируют осенью. До тех пор планируют покрасить корпус и доделать бамперы.