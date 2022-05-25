Внаслідок бойових дій у Харківській області зруйновано майже половину усіх доріг.

Про це розповів начальник служби автомобільних доріг у Харківській області Андрій Алексєєв.

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“Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення.

Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі служби. Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях.

Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати – поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо”, – повідомив Алексєєв.