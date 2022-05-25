В результате боевых действий в Харьковской области разрушена почти половина всех дорог.

Об этом рассказал начальник службы автомобильных дорог в Харьковской области Андрей Алексеев.

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“Вследствие российской агрессии и прохождения боевых действий на территории области дорожное хозяйство претерпело значительные разрушения, а именно 45% (1 059 км автодорог) от сети автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Разрушено 16 искусственных сооружений на государственных дорогах, из которых 12 находятся на балансе службы. Часть этих дорог еще находится на оккупированных территориях. Сколько времени и ресурсов нужно, чтобы все отстроить – пока трудно прогнозировать. В первую очередь, усилия направляем на обустройство временных объездов разрушенных сооружений и обеспечение проезда по приоритетным направлениям, где это возможно”, – сообщил Алексеев.