Пан Микола отримав посвідчення водія в 1971 році. Данні про це досі зберігаються в архівах, що дозволяє вільно обміняти старе посвідчення на новий «пластик».

Чоловік звернувся до сервісного центру МВС Херсонщини для обміну посвідчення водія. А коли адміністратор почав перевіряти документ, то виявив, що перше водійське мешканець регіону отримав в далекому 1971 році.

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В архівних записах дуже мило вказується – посвідчення водія професіонала. Адже навчався наш клієнт сумлінно, жодного заняття не пропустив і як наслідок - майже 53 роки бездоганного водіння.

З його слів – завжди любив кермувати автівкою, особливо легковою, але за цей довгий час досконало опанував і великогабаритні транспортні засоби. Наразі у свої 71 досі постійно за кермом, не любить байдикувати і навіть намагався долучитись до лав ЗСУ.