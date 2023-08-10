Николай получил удостоверение водителя в 1971 году. Данные об этом по-прежнему хранятся в архивах, что позволяет свободно обменять старое удостоверение на новый «пластик».

Мужчина обратился в сервисный центр МВД Херсона для обмена водительского удостоверения. А когда администратор начал проверять документ, то обнаружил, что первый водитель житель региона получил в далеком 1971 году.

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В архивных записях очень мило указывается – водительское удостоверение профессионала. Ведь учился наш клиент добросовестно, ни одного занятия не пропустил и как следствие – почти 53 года безупречного вождения.

По его словам – всегда любил управлять автомобилем, особенно легковым, но за это долгое время в совершенстве овладел и крупногабаритными транспортными средствами. Сейчас в свои 71 до сих пор постоянно за рулем, не любит бездельничать и даже пытался присоединиться к рядам ВСУ.