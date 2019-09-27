28-29 вересня під час фестивалю світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival перекриють транспортний рух на Хрещатику

28-29 вересня на Хрещатику триватиме третій Міжнародний фестиваль світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival. У зв’язку із цим із 21:00 27 вересня до 07:00 30 вересня на головній вулиці столиці заборонять рух усіх видів транспорту – від перетину вулиці Хрещатик та вулиці Архітектора Городецького до перетину вулиці Хрещатик та вулиці Богдана Хмельницького. Це передбачено розпорядженням КМДА № 1638.

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Окрім того, комунальне підприємство “Київміськсвітло” має відключити зовнішнє освітлення під час тестового запуску обладнання, репетицій та проведення фестивалю, а саме: 27 вересня з 20:00 до 01:00 28 вересня, 28 та 29 вересня з 19:30 до 23:30.