28-29 сентября во время фестиваля света и медиаискусства Kyiv Lights Festival перекроют транспортное движение на Крещатике

28-29 сентября на Крещатике пройдет третий Международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival. В связи с этим с 21:00 27 сентября до 07:00 30 сентября на главной улице столицы запретят движение всех видов транспорта – от пересечения улицы Крещатик и улицы Архитектора Городецкого до пересечения улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого. Это предусмотрено распоряжением КГГА № 1638.

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Кроме того, коммунальное предприятие “Киевгорсвет” должно отключить внешнее освещение во время тестового запуска оборудования, репетиций и проведения фестиваля, а именно: 27 сентября с 20:00 до 01:00 28 сентября, 28 и 29 сентября с 19:30 до 23:30.