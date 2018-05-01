Океанський автовоз з вживаними машинами загорівся у південнокорейському порту Інчхон.

У морському порті південнокорейського міста Інчхон загорівся корабель, що мав перевозити більше двох тисяч вживаних автомобілів у Лівію. Згоріло більше половини машин.

Судно під назвою Auto Banner було пришвартоване для завантаження контейнерів з 2100 вживаних корейських автомобілів Kia і Hyundai, котрі мали потрапити до Лівії. Однак на кораблі сталась пожежа, що мала значні наслідки.

За попередньою інформацією, пожежа сталася через загоряння у моторному відсіку однієї з машин, повідомляє Автоцентр. Вогонь швидко перекинувся на інші автомобілі. Ліквідацію пожежі проводили усіма доступними силами: на місці події працювали 150 рятувальників, кілька одиниць спецтехніки, вертоліт і судна берегової охорони. З завантажених на судно 2100 автомобілів згоріло більше половини – близько 1200 одиниць.

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