Нульового розмитнення авто вже немає, а кілометрові черги на кордоні залишилися. Не всі встигли заїхати, і тепер ці люди змушені будуть платити за розмитнення по повній.

В Україні з 1 липня скасували нульове розмитнення автомобілів, які завезли з Європи. В останні дні пільгового періоду черги на пропускних пунктах розтягувалися на десятки кілометрів, однак і сьогодні, 4 липня, на кордоні з Польщею стоїть величезна черга з перевізників вживаних авто. Про це повідомив кореспондент сайту "Апостроф".

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Попри скасування пільгового періоду розмитнення авто, на кордоні із Польщею залишаються великі черги із перевізників, що збиралися завезти в Україну вживані автомобілі, але не встигли до закінчення нульового розмитнення. Так, черга до контрольно-пропускного пункта Медика-Шегині розтягнулася на 20 кілометрів.

За словами кореспондента "Апострофа", черга з автомобілевозів та вантажних автомобілів, які призначені для ввезення європейських авто в Україну, станом на ранок 4 липня стояла навіть у прикордонному місті Перемишль.