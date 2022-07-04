Нулевого растаможивания авто уже нет, а километровые очереди на границе остались. Не все успели заехать, и теперь эти люди вынуждены будут платить за растаможку по полной.

В Украине с 1 июля отменили нулевое растаможивание автомобилей, завезенных из Европы. В последние дни льготного периода очереди на пропускных пунктах растягивались на десятки километров, однако и сегодня, 4 июля, на границе с Польшей стоит огромная очередь из перевозчиков подержанных автомобилей. Об этом сообщил корреспондент сайта "Апостроф".

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Несмотря на отмену льготного периода растаможки авто, на границе с Польшей остаются большие очереди из перевозчиков, которые собирались завезти в Украину подержанные автомобили, но не успели до окончания нулевого растаможивания. Так, очередь в контрольно-пропускной пункт Медика-Шегини растянулась на 20 километров.

По словам корреспондента "Апострофа", очередь из автомобилевозов и грузовых автомобилей, предназначенных для ввоза европейских авто в Украину, по состоянию на утро 4 июля стояла даже в пограничном городе Перемышль.