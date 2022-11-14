Заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм анонсував роботи з побудови абсолютно нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Велика Паладь».

Поблизу села Велика Паладь Берегівського району Закарпатської області до кінця 2022 року мають облаштувати пункти пропуску з Угорщиною. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм.

Дорога на цей перетин кордону є з обох боків – України та Угорщини, залишилось обладнати інфраструктуру. Поки що вона буде тимчасовою і забезпечуватиме перехід кордоні для легкових автомобілів та пішоходів. Це дасть змогу розвантажити інші пункти пропуску на Угорщину та Румунію.

Нагадаємо, що на кордоні тестують електронну чергу для вантажівок

Звичайно, найбільша проблема з пунктами пропуску саме для вантажного транспорту – на них досі вишикувались довжелезні черги. Однак збільшення пунктів пропуску буде сприяти зменшенню навантаження на ті переходи, які не можуть впоратись з навантаженням.