Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем анонсировал работы по строительству абсолютно нового международного автомобильного пункта пропуска «Великая Паладь».

Вблизи села Великая Паладь Береговского района Закарпатской области до конца 2022 года должны обустроить пункт пропуска с Венгрией. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Наем.

Дорога для этого пересечения границы есть с обеих сторон – Украины и Венгрии, осталось оборудовать инфраструктуру. Пока она будет временной и обеспечит переход границы для легковых автомобилей и пешеходов. Это позволит разгрузить другие пункты пропуска в Венгрию и Румынию.

Напомним, что на границе тестируют электронную очередь для грузовиков

Конечно, самая большая проблема с пунктами пропуска именно для грузового транспорта – на них до сих пор стоят длинные очереди. Однако увеличение пунктов пропуска поспособствует уменьшению нагрузки на переходы, которые не могут справиться с загруженностью.