На купівлю нових авто за місяць витратили 10,2 млрд грн

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За даними Укравтопром, у листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
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Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.
- Toyota – 1,631 млрд грн.
- BMW – 1,052 млрд грн.
- Volkswagen – 945 млн грн.
- Audi 853 млн грн.
- Mercedes-Benz – 731 млн грн.
У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.
Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023р.