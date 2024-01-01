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На купівлю нових авто за місяць витратили 10,2 млрд грн

243,6 мільйона доларів США витратили покупці нових авто у листопаді.
На нові авто витратили 10,2 млрд грн за місяць - Auto24
Євген Гудущан
logo26 грудня, 12:40
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За даними Укравтопром, у листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

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Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

  • Toyota – 1,631 млрд грн.
  • BMW – 1,052 млрд грн.
  • Volkswagen – 945 млн грн.
  • Audi 853 млн грн.
  • Mercedes-Benz – 731 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023р.

#Реєстрація авто #Автобізнес #Новини