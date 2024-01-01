На купівлю нових авто за місяць витратили 10,2 млрд грн

За даними Укравтопром, у листопаді на придбання нових легкових авто українці витратили понад 10,2 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

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Близько половини цієї суми зібрали авто п’яти марок.

Toyota – 1,631 млрд грн.

BMW – 1,052 млрд грн.

Volkswagen – 945 млн грн.

Audi 853 млн грн.

Mercedes-Benz – 731 млн грн.

У ТОП-10 марок нових авто, на які не скупились українці у листопаді, також потрапили: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 114,5 млрд грн., що на 19% більше, ніж за аналогічний період 2023р.