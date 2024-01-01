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На покупку новых авто за месяц потратили 10,2 млрд грн

243,6 миллиона долларов США потратили покупатели новых авто в ноябре.
На покупку новых авто за месяц потратили 10,2 млрд грн
Евгений Гудущан
logo26 декабря, 12:40
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По данным Укравтопром, в ноябре на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 10,2 млрд грн. Это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

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Около половины этой суммы собрали авто пяти марок.

  • Toyota – 1,631 млрд грн.
  • BMW – 1,052 млрд грн.
  • Volkswagen – 945 млн грн.
  • Audi 853 млн грн.
  • Mercedes-Benz – 731 млн грн.

В ТОП-10 марок новых авто, на которые не скупились украинцы в ноябре, также попали: Skoda, Renault, Lexus, Land Rover, Porsche.

Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковушек на сумму 114,5 млрд грн., что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023г.

#Aвтобизнес #Регистриция автомобиля #Новости