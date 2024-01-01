На Київщині куля пробила наскрізь автомобіль: відео

Після нічної атаки шахедів на Україну 21 жовтня власник червоного Nissan з Софіївської Борщагівки на Київщині побачив характерне пошкодження свого авто.

Куля ввійшла в дах автомобіля, потім пошкодила оббивку дверей, розтрощила пластик та пройшла через двері в поріг задніх дверей.

До речі які пошкодження автомобіля після обстрілу неможливо полагодити

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Швидше за все, куля потрапила в машину вночі, під час роботи ППО на ворожі “Шахеди”. Саме такими кулями заряджають кулемети, які стріляють по “мопедах”. Власнику пощастило, що куля потрапила в машину вночі, коли в ній нікого не було.