На Киевщине пуля пробила насквозь автомобиль: видео

После ночной атаки шахедов на Украину 21 октября владелец красного Nissan из Софиевской Борщаговки Киевской области увидел характерное повреждение своего авто.

Пуля вошла в крышу автомобиля, затем повредила обивку дверей, разбила пластик и прошла через двери в порог задней двери.

Кстати какие повреждения автомобиля после обстрела невозможно починить

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Скорее всего, пуля попала в машину ночью, во время работы ПВО по вражеским “Шахедам”. Именно такими пулями заряжают пулеметы, которые стреляют по “мопедам”. Владельцу повезло, что пуля попала в машину ночью, когда в ней никого не было.