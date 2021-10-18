Поліцейський підозрюються в перевищенні влади та службових повноважень. Якщо вина буде доведена йому загрожує до 8 років ув’язнення.

У Київській області слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань повідомили про підозру інспектору тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви, який побив водія. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Так, у ніч з 9 на 10 жовтня патруль поліцейських у Білій Церкві зупинив автомобіль, водій якого повернув на світлофорі на червоне світло. Правоохоронці вирішили, що водій у стані алкогольного сп’яніння та, не провівши відповідного тесту, почали виписувати штраф (ст. 130 КПКУ).

Під час оформлення протоколу та вилучення водійських прав водій на емоціях ударив рукою по задньому вікну поліцейського авто.

Після цього правоохоронці вибігли зі службового авто, збили чоловіка з ніг та скрутили. Інспектор почав бити його руками та ногами по голові й тулубу, потім поліцейські надягли кайданки. На прохання чоловіка не бити його та вибачення правоохоронець не реагував і продовжував побиття.

Поліцейський підозрюється в перевищенні влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.