Полицейский подозреваются в превышении власти и служебных полномочий. Если вина будет доказана ему грозит до 8 лет заключения.

В Киевской области следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспектору тактико-оперативного реагирования патрульной полиции Белой Церкви, который избил водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Так, в ночь с 9 на 10 октября патруль полицейских в Белой Церкви остановил автомобиль, водитель которого повернул на светофоре на красный свет. Правоохранители решили, что водитель в состоянии алкогольного опьянения и, не проведя соответствующего теста, начали выписывать штраф (ст. 130 УПКУ).

Во время оформления протокола и изъятия водительских прав водитель на эмоциях ударил рукой по заднему окну полицейского авто.

После этого правоохранители выбежали из служебного авто, сбили мужчину с ног и скрутили. Инспектор начал бить его руками и ногами по голове и туловищу, затем полицейские надели наручники. На просьбы мужчины не бить его и извинения правоохранитель не реагировал и продолжал избиение.

Полицейский подозревается в превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.