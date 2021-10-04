Закарпатские патрульные собственным примером показали, что инспектор может не только отказаться от взятки, но и задержать водителя за настойчивое предложение неправомерной выгоды.

Патрульные задержали водителя, который предлагал им неправомерную выгоду. Это случилось на контрольно-пропускном пункте "Тиса".

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Инспекторы заметили грузовик Volvo, водитель которого, несмотря на ограничение движения и очередь, пытался проехать мимо. Полицейские подали водителю знак об остановке, но водитель не реагировал на законное требование. Водителя остановили путем блокирования служебным автомобилем.

Во время составления инспекторами админматериалов мужчина начал предлагать взятки в сумме 100 евро, чтобы избежать ответственности. Патрульные отказывали ему трижды и предупреждали об уголовной ответственности, но водитель продолжал стоять на своем.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Кроме того, инспекторы составили на водителя админматериал по ст. 122-2 (Невыполнение водителем требования об остановке) КУоАП.