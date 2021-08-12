Единственным свидетельством этого инцидента, произошедшего в африканской стране Гана, являются слова водителя.

Водитель по имени Самуэль Афолаби проявил больше порядочности, чем представительница правопорядка, ведь мог продать дорогой смартфон, чтобы компенсировать свои убытки, но не сделал этого.

Также интересно: Влияет ли курение марихуаны на вождение: исследование

Хотя вся история может оказаться чистой выдумкой, водитель Самуэль Афолаби обратился к пользователям в социальных сетях, чтобы просить совета: стоит ли ему вернуть iPhone полицейской, которая ранее остановила его за то, что он не пристегнул ремень безопасности.

"Она сказала, что собирается изъять мое водительское удостоверение, а машину забрать на штрафплощадку", – говорит водитель.

После длительных переговоров, полицейская согласилась отпустить мужчину в обмен на 200 ганских седи – 890 гривен. "Я, к сожалению, дал ей деньги и поехал", – продолжает Самуэль.

Однако через несколько минут он услышал звонок телефона с пассажирского кресла. Это был iPhone 12 Pro Max, который принадлежал правоохранительнице, что оставила свой смартфон на сиденье, когда они договаривались. "Теперь она просит меня вернуть ей телефон", – добавляет водитель.

Если история действительно реальная, для женщины это "соглашение" оказалось крайне невыгодным. Сайт PhoneAqua сообщает, что стоимость Apple iPhone 12 Pro Max в Гане колеблется от 9 232 до 11 309 седи, которая конвертируется в 41-50 тысяч гривен.

Автор публикации удалил ее с Facebook, не сообщив свое решение пользователям, у которых просил совета.