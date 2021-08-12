Єдиним свідченням цього інциденту, що трапився в африканській країні Гана, є слова водія.

Водій на ім'я Самуель Афолабі проявив більше порядності, ніж представниця правопорядку, адже міг продати дорогий смартфон, щоб компенсувати свої збитки, але не зробив цього.

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Хоча вся історія може виявитись чистою вигадкою, водій Самуель Афолабі звернувся до соціальних мереж, щоб просити поради: чи варто йому повернути iPhone поліціянтці, яка раніше зупинила його за те, що він не пристебнув пасок безпеки.

“Вона сказала, що збирається вилучити моє водійське посвідчення, а машину забрати на штрафмайданчик”, – каже водій.

Після тривалих перемовин, поліціянтка погодилася відпустити чоловіка в обмін на 200 ганських седі – 890 гривень. “Я, на жаль, дав їй гроші та поїхав”, – веде далі Самуель.

Однак через кілька хвилин він почув дзвінок телефону з пасажирського крісла. Це був iPhone 12 Pro Max, який належав законниці, що залишила свій смартфон на сидінні, коли вони домовлялись. “Тепер вона благає мене повернути їй телефон”, – додає водій.

Якщо історія справді реальна, для жінки ця “угода” виявилась вкрай невигідною. Сайт PhoneAqua повідомляє, що вартість Apple iPhone 12 Pro Max у Гані коливається від 9 232 до 11 309 седі, що конвертується у 41–50 тисяч гривень.

Автор публікації видалив її з Facebook, не повідомивши свого рішення користувачам, у яких просив поради.