Закарпатські патрульні власним прикладом показали, що інспектор може не тільки відмовитись від хабаря, але й затримати водія за наполегливе пропонування неправомірної вигоди.

Патрульні затримали водія, який пропонував їм неправомірну вигоду. Це трапилося на контрольно-пропускному пункті "Тиса".

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Інспектори помітили вантажівку Volvo, водій якого, попри обмеження руху та чергу, намагався проїхати повз. Поліцейські подали водієві знак про зупинку, але водій не реагував на законну вимогу. Керманича зупинили шляхом блокуванням службовим автомобілем.

Під час складання інспекторами адмінматеріалів чоловік почав пропонувати хабаря в сумі 100 євро, щоб уникнути відповідальності. Патрульні відмовляли йому тричі і попереджали про кримінальну відповідальність, але водій продовжував стояти на своєму.

Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Окрім того, інспектори склали на водія адмінматеріал за ст.122-2 (Невиконання водієм вимоги про зупинку) КУпАП.