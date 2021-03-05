У Київській області активізують боротьбу з автозаправними станціями і нафтобазами, які працюють в рамках "тіньового" ринку.

Першочергові завдання в цьому напрямку профільні служби регіону вже обговорили на міжвідомчій робочій групі під головуванням першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації Дмитра Назаренка.

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“Щоб ефективно протидіяти нелегальному обігу палива на території нашої області, перш за все слід скоординувати зусилля. Тому вже маємо стратегічний план дій. Серед ключових кроків - оперативне посилення роботи мобільних бригад і формування чіткого графіка перевірок. До цього плануємо залучати також і органи місцевого самоврядування”, - уточнив Назаренко.

У КМДА також відзначили, що з початку року в Київській області вже припинили діяльність чотирьох автозаправних станцій і однієї підпільної нафтобази. При цьому вилучили 768 тонн пального на загальну суму понад 20 млн грн.