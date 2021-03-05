В Киевской области активизируют борьбу с автозаправочными станциями и нефтебазами, которые работают в рамках "теневого" рынка.

Первоочередные задачи в этом направлении профильные службы региона уже обсудили на межведомственной рабочей группе под председательством первого заместителя председателя Киевской областной государственной администрации Дмитрия Назаренко.

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"Чтобы эффективно противодействовать нелегальному обороту топлива на территории нашей области, прежде всего следует скоординировать усилия. Поэтому уже имеем стратегический план действий. Среди ключевых шагов – оперативное усиление работы мобильных бригад и формирование четкого графика проверок. К этому планируем будут привлекать также и органы местного самоуправления”, – уточнил Назаренко.

В КГГА также отметили, что с начала года в Киевской области уже прекратили деятельность четырех автозаправочных станций и одной подпольной нефтебазы. При этом изъяли 768 тонн горючего на общую сумму более 20 млн грн.