На Київщині припинили роботу "підпільної" АЗС

В Обухівському районі Київської області припинено роботу АЗС. За інформацією силовиків на підприємстві було недостатньо дозвільних документів. Про це повідомляє бюро економічної безпеки (БЕБ).

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З обігу вилучено 12,6 тис. л пального. Слідство вважає, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства. Зокрема, за інформацією БЕБ, на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне й документи про його походження.

Детективи вилучили 4,6 тис. л ДП й 8 тис. л бензину марки А-95, а також 3 модульні АЗС, 4 паливно-розподільні комплекси, 5 місткостей для зберігання пального, талони на пальне в еквіваленті 8,5 тис. л газу, 20,7 тис. л дизпального й 5,6 тис. л бензину А-95, фінансово господарську документацію, комп’ютерну техніку й чорнові записи. Орієнтовна вартість вилучених пально-мастильних матеріалів та обладнання становить 1,2 млн грн.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) і ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).